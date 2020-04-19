В Москве излечились от коронавируса ещё 84 пациента

Наблюдается хорошая динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 84 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 1763.

Накануне, 18 апреля мэр Сергей Собянин написал на своём сайте, что ещё неделю назад московские медучреждения работали на пределе, но сейчас перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. По оценке Собянина, эффект недопущения взрывного роста заболеваемости COVID-19 сейчас достигнут.

Тем не менее, с 22 апреля в Москве начнут действовать новые правила получения цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Теперь всем желающим получить пропуск необходимо привязать при оформлении заявки на него номер карты "Тройка" и госномер своего автомобиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"