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В Москве излечились от коронавируса ещё 84 пациента

10:43
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Наблюдается хорошая динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 84 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 1763.
Собянин: В Москве удалось избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19

Накануне, 18 апреля мэр Сергей Собянин написал на своём сайте, что ещё неделю назад московские медучреждения работали на пределе, но сейчас перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. По оценке Собянина, эффект недопущения взрывного роста заболеваемости COVID-19 сейчас достигнут.

Тем не менее, с 22 апреля в Москве начнут действовать новые правила получения цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Теперь всем желающим получить пропуск необходимо привязать при оформлении заявки на него номер карты "Тройка" и госномер своего автомобиля.

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