Православные христиане встречают Пасху

В Москву доставлен благодатный огонь

Православные христиане всего мира встретили Светлое Христово Воскресение - один из главных церковных праздников. Верующих поздравил Владимир Путин.

Президент отметил: "Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний."

Угроза распространения коронавируса наложила свой отпечаток на проведение торжеств. Однако, несмотря на все сложности, в Москву был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима, сообщает "ТВ Центр".

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