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Православные христиане встречают Пасху

10:07
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

В Москву доставлен благодатный огонь

Православные христиане всего мира встретили Светлое Христово Воскресение - один из главных церковных праздников. Верующих поздравил Владимир Путин.
Где будет встречать Пасху Владимир Путин

Президент отметил: "Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во  всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти  непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину  тяжелых испытаний." 

Угроза распространения коронавируса наложила свой отпечаток на проведение торжеств. Однако, несмотря на все сложности, в Москву был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима, сообщает "ТВ Центр".

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