Эксперт: меры поддержки малого и среднего бизнеса позитивно отразятся и на жизни обычных горожан

Ранее власти предоставили предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд

Предложенные властями Москвы меры поддержки малого и среднего бизнеса позитивно отразятся и на жизни обычных горожан, поскольку сохранятся рабочие места и доходы населения. Такое мнение высказал юрист, член Общественной палаты России Илья Ремесло. Он назвал предложенные меры адекватными.

"То, что было объявлено, направлено на сохранение рабочих мест, на сохранение предприятий, на сохранение бизнеса. Если миллионы людей сохранят рабочие места в Москве, хотя бы на минимальном уровне сохранят свой доход, и сохранятся их работодатели, которые платят налоги, то это, конечно, будет очень позитивным моментом, который отразится на жизни простых людей. Поддержка бизнеса - это поддержка простых людей, в конечном счете", - сказал Ремесло.

Одной из таких мер поддержки стало принятое мэром Москвы Сергеем Собяниным решение о предоставлении предпринимателям беспроцентной отсрочки платежей за приобретенную у города недвижимость на 3,6 миллиарда рублей.

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