Путин: У России есть всё для борьбы с коронавирусом

Президент поздравил православных с Пасхой

Владимир Путин обратился к россиянам в день Светлого Христова Воскресенья. Президент поздравил всех православных христиан с Пасхой и отметил, что в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Глава государства сказал, что у России есть всё для борьбы с болезнью: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Наша страна анализирует опыт других государств и активно взаимодействует с коллегами со всего мира. Путин отметил, что Россия при этом работает на опережение.

Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.

В завершении президент выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдёт через посланные испытания, а праздник Пасхи с его многовековыми традициями укрепят надежду и веру.

Православные празднуют Пасху дома. Угроза распространения коронавируса наложила свой отпечаток на проведение торжеств. Церковь призвала граждан не ходить в храмы, а молиться у себя в семье. Несмотря на все сложности, в Москву был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Ночью прошла Пасхальная в Храме Христа Спасителя, её провёл патриарх Кирилл.

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