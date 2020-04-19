ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: У России есть всё для борьбы с коронавирусом

10:20
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Президент поздравил православных с Пасхой

Владимир Путин обратился к россиянам в день Светлого Христова Воскресенья. Президент поздравил всех православных христиан с Пасхой и отметил, что в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Глава государства сказал, что у России есть всё для борьбы с болезнью: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Наша страна анализирует опыт других государств и активно взаимодействует с коллегами со всего мира. Путин отметил, что Россия при этом работает на опережение.

Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.

В завершении президент выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдёт через посланные испытания, а праздник Пасхи с его многовековыми традициями укрепят надежду и веру.

Православные празднуют Пасху дома. Угроза распространения коронавируса наложила свой отпечаток на проведение торжеств. Церковь призвала граждан не ходить в храмы, а молиться у себя в семье. Несмотря на все сложности, в Москву был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Ночью прошла Пасхальная в Храме Христа Спасителя, её провёл патриарх Кирилл.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дезинфекция
Дезинфекция
Больница
Больница
Больница в Коммунарке
Больница в Коммунарке
Инфекционная больница в ТиНАО
Инфекционная больница в ТиНАО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.