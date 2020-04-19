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Беженцы возвращаются в освобождённый Алеппо

12:00
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

В городе проходит дезинфекция

В Сирии проводятся масштабные мероприятия по сдерживанию распространения COVID-19. В освобождённый от боевиков Алеппо активно возвращаются беженцы.

Там идёт уборка улиц и дезинфекция общественных пространств. Коммунальщики обрабатывают специальной жидкостью проезжую часть, тротуары, здания и магазины. Помощь городским службам оказывает местное население, сообщает "ТВ Центр".

Работа идёт постоянно, но особенно много её по выходным, когда в полдень в республике начинается комендантский час: жители остаются дома и дезинфекцию можно проводить без помех.

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