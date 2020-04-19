Тысячи гектаров леса горят в России

Начался сезон природных пожаров

Сразу в нескольких российских регионах бушуют лесные пожары. В общей сложности, огнём охвачено около 25 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка в Забайкальском крае. Там горит 20 тысяч гектаров.

За прошедшие сутки специалистам удалось сократить площадь пожаров почти вдвое. Для борьбы с огнём усиливают группировку, привлечены парашютисты-десантники. В регионе действует режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

Возгорания отмечены ещё в семи субъектах страны, в том числе, в Бурятии, Карачаево-Черкессии и Приамурье. Всего в тушении огня участвуют больше двух с половиной тысяч человек, свыше полутысячи единиц техники и авиация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"