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Историческое открытие: на дне Белого моря нашли сотни затонувших судов

13:25
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Исследователи провели большую работу

Более десятка затонувших кораблей обнаружили и идентифицировали российские исследователи на дне Белого моря. Без преувеличения исторические открытия проливают свет на несколько столетий судоходства.

Среди найденных кораблей - американский и норвежский пароходы, английские угольщики и деревянные суда. Шесть из них оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны.

Подробности – в репортаже Екатерины Гоголевой (смотрите видео).

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