ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США начались акции протеста против принудительного карантина

14:18
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Люди не хотят сидеть дома

Общее число заражённых коронавирусом в мире превысило два миллиона триста тысяч человек, умерших - более 160 тысяч. Самой тяжёлой ситуация остаётся в США, а в Европе печальное лидерство у Испании.
США могут продлить карантин по коронавирусу до 2022 года

Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Огайо и другие штаты - волна протестов прокатилась по США. Сотни американцев беззаботно гуляют по пляжам Флориды и требуют отменить карантин, ссылаясь на то, что принятые меры ограничивают  их конституционные права. Дональд Трамп, словно, услышав это обещает открыть Америку снова. Так называется президентская программа перезапуска экономики.

Washington Post тоже прогнозирует рекордный рост, но не ключевых показателей, а госдолга. Особо рьяные все расходы, связанные с пандемией предлагают переложить на Китай, сообщает "ТВ Центр".

В Германии заразившихся коронавирусом почти 140 тысяч. Страна, однако, демонстрирует хорошую динамику выздоровлений. Со следующей недели в трех из 16 земель должны снять ряд ограничений. В мае даже обещают провести несколько теннисных матчей. При этом запрет собираться в компании больше двух человек по-прежнему в силе, и не всем немцам это нравится.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Митинг в США
Митинг в США
Меры по предотвращению распространения коронавируса в США
Меры по предотвращению распространения коронавируса в США
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Митинг в США режима самоизоляции
Митинг в США режима самоизоляции
Ситуация с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США
Меры безопасности против распространения коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.