В США начались акции протеста против принудительного карантина

Люди не хотят сидеть дома

Общее число заражённых коронавирусом в мире превысило два миллиона триста тысяч человек, умерших - более 160 тысяч. Самой тяжёлой ситуация остаётся в США, а в Европе печальное лидерство у Испании.

Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Огайо и другие штаты - волна протестов прокатилась по США. Сотни американцев беззаботно гуляют по пляжам Флориды и требуют отменить карантин, ссылаясь на то, что принятые меры ограничивают их конституционные права. Дональд Трамп, словно, услышав это обещает открыть Америку снова. Так называется президентская программа перезапуска экономики.

Washington Post тоже прогнозирует рекордный рост, но не ключевых показателей, а госдолга. Особо рьяные все расходы, связанные с пандемией предлагают переложить на Китай, сообщает "ТВ Центр".

В Германии заразившихся коронавирусом почти 140 тысяч. Страна, однако, демонстрирует хорошую динамику выздоровлений. Со следующей недели в трех из 16 земель должны снять ряд ограничений. В мае даже обещают провести несколько теннисных матчей. При этом запрет собираться в компании больше двух человек по-прежнему в силе, и не всем немцам это нравится.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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