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Как в России следят за соблюдением режима самоизоляции

13:01
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Привлекаются современные технические средства

Лучший способ остановить распространение коронавируса - соблюдать режим самоизоляции. В России растёт число людей, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Весь мир привыкает жить в режиме самоизоляции. Получается не у всех

Во Владивостоке за соблюдением режима следят сотрудники полиции. И на земле, и с воздуха. С помощью беспилотников патрулируют парки и набережные. Беспилотники сейчас помогают и медикам. Учёные томского государственного университета успешно протестировали дрон, который может доставлять в отдалённые и труднодоступные посёлки медикаменты и тест системы для выявления коронавируса.

Но основная нагрузка сейчас конечно приходится на людей -  медиков. Но не все это понимают и ценят. В Кировской области двое мужчин, видимо в нетрезвом состоянии, напали на водителя и фельдшера скорой помощи. Местные информационные  порталы сообщают: бригада приехала, чтобы взять анализы у пациента. А нападавшие пытались выяснить к кому именно и в какую квартиру. Ответа не получили и набросились на врача. Остановить драку помогли прохожие. Виновников задержали. Проверку ведёт следственный комитет, сообщает "ТВ Центр".

В Московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ещё раз объяснили важность режима самоизоляции. С 40% до 60% увеличилось количество  пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. В последние дни ежедневный прирост подтверждённых случаев заболевания в столице - более двух с половиной тысяч. Такая тенденция связана с увеличением числа проводимых тестов и их качества. Наращивает ресурсы вся медицинская система города.

Огромную роль сейчас играет волонтёрское движение. Активисты помогают и тем, кто находится на домашнем режиме, и медикам. Даже небольшой подарок - куличи - поднимает им настроение и придаёт сил.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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