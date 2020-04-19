В Москве вводятся выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Постановление подписал Сергей Собянин

В Москве донорам плазмы с антителами к коронавирусу будут платить 1250 рублей за каждые 150 миллилитров крови. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Все, кто излечился от COVID-19 и у кого нет хронических заболеваний, могут сдать кровь на донорских пунктах. Она необходима для лечения больных коронавирусом. Минимально можно сдать 150 миллилитров крови, максимально – 600.

Учёные и врачи сообщили ранее, что переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию – один из наиболее перспективных методов лечения в условиях отсутствия вакцины.

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