Сергунина: В проекте "Москва с тобой" участвуют 28 благотворительных фондов

На портале открыт раздел "Благотворительные организации"

На портале культурного проекта "#Москвастобой", запущенного столичным Комитетом по туризму, открыт новый раздел - "Благотворительные организации". Он создан при участии Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций "Все вместе". Москвичей и жителей других городов приглашают познакомиться с добрыми делами благотворительных фондов и при желании сделать пожертвование.

"Участниками проекта “#Москвастобой” вместе со знаковыми культурными площадками города теперь стали 28 благотворительных организаций. В их числе - фонды, как “Подари жизнь”, “Справедливая помощь Доктора Лизы”, фонд Константина Хабенского. К сотрудничеству приглашают благотворительные организации в самых разных направлениях", — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фонды, присоединившиеся к платформе "#Москвастобой", помогают пожилым, взрослым и детям, сиротам и лишившимся крова, одиноким людям и тем, кто борется с тяжелейшими заболеваниями.

Например, поддержать воспитанников детских домов можно благодаря фондам "Здесь и сейчас" и "В твоих руках", помочь людям с особенностями развития - вместе с фондом "Жизненный путь". Фонд "Дети наши" заботится о детях, оставшихся без попечения родителей, а "Дети-бабочки" - о ребятах с генетическими заболеваниями.

Все желающие могут сделать мир чуточку лучше, даже находясь дома. Сделать пожертвование очень просто: для этого в разделе "Благотворительные организации" достаточно нажать на кнопку "Помочь" и заполнить форму. Там же опубликована подробная информация о миссиях фондов.

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