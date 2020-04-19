"Всё ещё хочется погулять?" Буйнов обратился к россиянам после смерти друга

Гитарист Константин Щукин умер от коронавируса

Друг Александра Буйнова умер от коронавируса. Гитаристу Константину Щукину был 51 год. Он несколько лет выступал вместе с певцом в его группе "Чао!"

"Жизнь и смерть ходят рядом. Сегодня умер молодой, талантливый, красивый музыкант моей группы. Костя Щукин. Остались жена и двое детей", - написал Буйнов у себя в Instagram.

Исполнитель признался, что так горько он плакал только в детстве.

Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!

Щукин заболел несколько дней назад. Он лежал в больнице, его подключили к аппарату ИВЛ. Но организм мужчины не справился с болезнью. "Неужели этот вирус сильнее нас?! Ну, что, вам всё ещё хочется погулять?!" – спросил Буйнов у подписчиков.

Напомним, что за последний месяц коронавирус был выявлен у нескольких известных людей. В частности, заболели певцы Стас Михайлов и Лев Лещенко, историк моды Александр Васильев. С пневмонией в больнице до сих пор лежит Надежда Бабкина.

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