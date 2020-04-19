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В России наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом

12:43
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

За сутки заразились 6060 человек

В России наблюдается резкий рост заражения коронавирусом. Впервые с начала пандемии за сутки было зарегистрировано более шести тысяч заболевших. Случаи зафиксированы в 78 регионах. За неделю число заболевших увеличилось более чем в два раза.
В России выявлено более 42 тысяч инфицированных коронавирусом

Согласно последним данным оперативного штаба, скончались 48 человек, 234 вылечились. Всего в стране 42853 заболевших, 3291 человек выздоровели.

Роспотребнадзор сообщает, за весь период было проведено почти два  миллиона тестов. Под постоянным медицинским наблюдением остаются 132 тысячи человек.

В Москве зафиксировано наибольшее количество заболевших коронавирусом - 3570 человек. Всего в столице 24324 инфицированных, 1763 человека вылечились.

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