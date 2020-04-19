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Овощи и фрукты назвали источником заражения коронавирусом

15:56
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Их надо вымачивать в воде

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень. Если этого не делать, есть риск заражения коронавирусом. Плоды также можно мыть, используя для этого нейтральное моющее средство.
Назван вероятный источник появления китайского коронавируса

Овощи и фрукты нужно замачивать на 10-15 минут для профилактики распространения коронавируса, утверждают во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Также в МЧС напоминают, что, придя с улицы необходимо тут же вымыть руки, а потом разбирать покупки. Все продукты в упаковке надо помыть с мылом.

Ранее в ведомстве рекомендовали не носить медицинские маски на улице. Их следует надевать только в местах массового скопления людей и в помещении.

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