Овощи и фрукты назвали источником заражения коронавирусом

Их надо вымачивать в воде

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень. Если этого не делать, есть риск заражения коронавирусом. Плоды также можно мыть, используя для этого нейтральное моющее средство.

Овощи и фрукты нужно замачивать на 10-15 минут для профилактики распространения коронавируса, утверждают во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Также в МЧС напоминают, что, придя с улицы необходимо тут же вымыть руки, а потом разбирать покупки. Все продукты в упаковке надо помыть с мылом.

Ранее в ведомстве рекомендовали не носить медицинские маски на улице. Их следует надевать только в местах массового скопления людей и в помещении.

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