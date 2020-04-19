Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19

За один раз нужно сдать не менее 300 миллилитров

Доноры крови с антителами на COVID-19 получат стимулирующие выплаты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя в Twitter и "В Контакте".

"По данным городского Клинического комитета по #covid19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови - один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса. Сдать плазму могут те, кто уже переболел, выработал иммунитет и не имеет противопоказаний", - написал мэр.

Он сообщил, что для поощрения доноров город будет платить 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы или 5000 рублей за 600 миллилитров. За один раз нужно сдать не менее 300, но не больше 600 миллилитров.

Раннее сообщалось, что по предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Уже прошли первые процедуры переливания плазмы от переболевших коронавирусом.

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