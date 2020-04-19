Кремль анонсировал новые решения по борьбе с коронавирусом

Они будут приняты на следующей неделе

На следующей неделе власти примут новые решения о дальнейшем режиме в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин будет и дальше проводить встречи и совещания в режиме телеконференции.

"Число коек в регионах, количество аппаратов ИВЛ – эти темы для президента стали ежедневными, а временами и ежечасными", - отметил Песков.

По словам представителя Кремля, в течение недели в России должны появится первые признаки выхода заболеваемости COVID-19 на плато. "Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растёт, это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал пресс-секретарь Путина.

По данным на 19 апреля, в России зарегистрировано 42853 случая заболевания коронавирусом, прирост за последние сутки оказался рекордным – 6060 человек. Больше всего заболевших в Москве – 24324 человека.

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