ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль анонсировал новые решения по борьбе с коронавирусом

14:08
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Они будут приняты на следующей неделе

На следующей неделе власти примут новые решения о дальнейшем режиме в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин  будет и дальше проводить встречи и совещания в   режиме телеконференции.
В России наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом

"Число коек в регионах, количество аппаратов ИВЛ – эти темы для президента стали ежедневными, а временами и ежечасными", - отметил Песков.

По словам представителя Кремля, в течение недели в России должны появится первые признаки выхода заболеваемости COVID-19 на плато. "Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растёт, это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал пресс-секретарь Путина.

По данным на 19 апреля, в России зарегистрировано 42853 случая заболевания коронавирусом, прирост за последние сутки оказался рекордным – 6060 человек. Больше всего заболевших в Москве – 24324 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мужчина в медицинской маске на Красной площади
Мужчина в медицинской маске на Красной площади
Полиция перекрыла проход по Красной площади
Полиция перекрыла проход по Красной площади
Режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.