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В России резко растёт число молодых среди инфицированных COVID-19

15:32
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Болезнь не щадит никого

Статистика по коронавирусу свидетельствует от том, что болезнь несёт опасность для всех возрастных категорий. К примеру, среди 3570 новых случаев заражения COVID-19 в Москве, почти 85% заболевших – это люди младше 65 лет.
В России наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом

44% среди новых больных - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет. Есть среди инфицированных и дети, их всего 5%.

Всего в Москве выявлено 24324 инфицированных коронавирусом, 176 больных умерли. В России за последние сутки зарегистрировано рекордное число заражённых – 6060 человек. Всего в стране заболели 42853 человека, 361 из них умер.

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