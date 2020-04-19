ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин высказался о возрождении СССР

15:05
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Интеграция на постсоветском пространстве продолжается

Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идёт на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР. Об этом президент Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Песков пояснил претензии Путина на активы экс-республик СССР

Несмотря ни на что участники интеграционного процесса на постсоветском пространстве двигаются дальше, совершают новые шаги и идут вперёд, сказал глава государства. Он отметил, что у стран бывшего СССР есть общий язык и это – огромное преимущество.

У нас общая, доставшаяся от единой страны инфраструктура транспорта, энергетики, связи. Это еще одно колоссальное преимущество интеграции.

Говоря о реакции Запада на интеграционные процессы, то её Путин назвал боязнью конкуренции. Противники сближения не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента.

Интервью Владимира Путина, фрагмент которого впервые показали на телевидении, было снято 1 октября 2019 года, сообщает портал vesti.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники митинга
Участники митинга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.