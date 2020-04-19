Путин высказался о возрождении СССР

Интеграция на постсоветском пространстве продолжается

Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идёт на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР. Об этом президент Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Несмотря ни на что участники интеграционного процесса на постсоветском пространстве двигаются дальше, совершают новые шаги и идут вперёд, сказал глава государства. Он отметил, что у стран бывшего СССР есть общий язык и это – огромное преимущество.

У нас общая, доставшаяся от единой страны инфраструктура транспорта, энергетики, связи. Это еще одно колоссальное преимущество интеграции.

Говоря о реакции Запада на интеграционные процессы, то её Путин назвал боязнью конкуренции. Противники сближения не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента.

Интервью Владимира Путина, фрагмент которого впервые показали на телевидении, было снято 1 октября 2019 года, сообщает портал vesti.ru.

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