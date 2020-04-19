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Сбежавшая от Алибасова жена требует вернуть свою квартиру

17:46
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Продюсер переписал её на своего помощника

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов не живут вместе. Мало того, супруга создателя группы "На-На" требует от своего благоверного вернуть квартиру, которую она ему когда-то подарила.
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Как рассказала в интервью "Комсомольской правде" адвокат Юлия Вербицкая-Линник, господин Алибасов оказался совсем не таким простым, каким хотел казаться. "По нашим сведениям, он претендовал на интеллектуальные права Василия Шукшина, а также на недвижимость Лидии Николаевны", - сообщила юрист, представляющая интересы Ольги Шукшиной, дочери Лидии Николаевны.

Оказывается, не так давно во время тяжёлой болезни жена Алибасова отписала ему свою собственность - квартиру в Новой Москве, а также долю на авторские права своего умершего мужа – актёра и писателя Василия Шукшина.

По данным газеты, Алибасов уже не владеет квартирой, подаренной ему супругой: он переписал её на своего помощника. Тем не менее, адвокаты Федосеевой-Шукшиной намерены добиться передачи квартиры обратно своей подзащитной.

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