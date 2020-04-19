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Сделано заявление о второй волне коронавируса в мире

16:44
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Нужно срочно разрабатывать вакцину

Учёные прогнозируют вторую волну заражения коронавирусом в мире. Этого не исключил академик РАН Сергей Недоспасов. Причём, всплеск заболеваемости возможен лишь в том случае, если не будет создана вакцина.
В России наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом

"Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти - остаётся только гадать", сказал учёный в интервью "Парламентской газете".

Говоря о коллективном иммунитете, академик сказал, что он может защитить здоровых людей. При коллективном эффекте будет защищён даже тот человек, у которого нет иммунитета. Для выработки такой защиты переболевшие COVID-19 люди могут сдавать свою кровь для переливания больным.

Но один донор, по словам Недоспасова, может спасти небольшое число людей. "Чтобы защитить один миллион человек, понадобятся десятки, если не сотни тысяч доноров. Практически это организовать не представляется возможным". – констатировал учёный.

По последним данным, в России выявлено 42853 инфицированных коронавирусом, скончались более 350 заболевших.

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