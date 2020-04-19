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Российский танк "Армата" испытали в боевых условиях

17:21
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Машина побывала в Сирии

Танк "Армата" прошёл испытания в Сирии. Российские военные опробовали перспективную машину в боевых условиях. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-1" глава Минпромторга Денис Мантуров.
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По словам министра, в Сирию эти танки были направлены, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. Сирийские испытания "Арматы" помогут сформировать финальный облик танка.

Поставки "Арматы" в войска начнутся в 2021 году. Окончательная цена танка к этому времени должна снизиться. Машину планируется поставлять и на экспорт. Мантуров сообщил о скором начале работы с иностранными заказчиками.

Танк "Армата" отличается от всех существующих боевых машин такого класса бронированной капсулой, в которую помещается экипаж.

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