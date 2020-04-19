Раскрыта тайна отношений Петросяна с молодой женой

Влюблённые встретили Пасху за одним столом

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе. Официальных заявлений на этот счёт они не делали, но пользователи соцсетей подловили их на одинаковых снимках и видео в Instagram.

Брухунова и Петросян разместили у себя на страничках поздравления с Пасхой. Оказалось, что записаны они за одним столом. Видны праздничный кулич, яркие цветные яйца, голубая скатерть с вышивкой "ХВ" и пышный букет белых тюльпанов.

Совпадений быть не может – пара живёт вместе и вместе встречает светлый праздник. Такой вывод сделали пользователи соцсети.

Попробуйте найти 10 отличий и не найдёте ни одного. Ну, наконец-то перестали скрывать, что живут вместе!

В 2018 году Евгений Петросян развёлся с Еленой Степаненко. Это событие обросло слухами и сплетнями о дележе имущества. СМИ писали, что в декабре 2019 года 74-летний юморист женился на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Официально супруги свой статус не подтверждали и с журналистами на эту тему не общаются.

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