ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыта тайна отношений Петросяна с молодой женой

18:26
  • воскресенье
  • 19 апреля 2020

Влюблённые встретили Пасху за одним столом

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе. Официальных заявлений на этот счёт они не делали, но пользователи соцсетей подловили их на одинаковых снимках и видео в Instagram.

Брухунова и Петросян разместили у себя на страничках поздравления с Пасхой. Оказалось, что записаны они за одним столом. Видны праздничный кулич, яркие цветные яйца, голубая скатерть с вышивкой "ХВ" и пышный букет белых тюльпанов.

Совпадений быть не может – пара живёт вместе и вместе встречает светлый праздник. Такой вывод сделали пользователи соцсети.

Попробуйте найти 10 отличий и не найдёте ни одного. Ну, наконец-то перестали скрывать, что живут вместе!

В 2018 году Евгений Петросян развёлся с Еленой Степаненко. Это событие обросло слухами и сплетнями о дележе имущества. СМИ писали, что в декабре 2019 года 74-летний юморист женился на 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Официально супруги свой статус не подтверждали и с журналистами на эту тему не общаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Евгений Петросян
Евгений Петросян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.