В парижском водопроводе нашли следы коронавируса

Власти успокаивают горожан

В парижском водопроводе с технической водой обнаружены следы коронавируса. Вода оттуда обычно используется для очистки улиц. Власти поспешили успокоить горожан: они заявили, что опасности попадания коронавируса в трубы с питьевой водой нет.

Тем не менее специалисты лаборатории "Вода Парижа" продолжают забор воды для анализов из всех технических водопроводов французской столицы.

Работа всей сети технических водопроводов полностью остановлена. Известно, что вода в эту сеть поступает из реки Сена и канала Урк, сообщает ТАСС.

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