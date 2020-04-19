В Канаде мужчина расстрелял прохожих: есть убитые и раненые

Их число пока не называется

В Канаде мужчина открыл стрельбу по прохожим. ЧП произошло в провинции Новая Шотландия, в городе Портапике.

Местные СМИ сообщают, что полиция пока не задержала стрелка. Известно, что это 51-летний Гэбриел Уортман. Власти не уточняют число погибших, но заявляют о многочисленных жертвах.

Отрывочные сведения от очевидцев свидетельствуют о том, что Уортман носил полицейскую форму и скрылся с места происшествия на патрульной машине.

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