Коронавирус в России: актуальная информация на утро 20 апреля

В стране выявлено 6060 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в России выявлено 6060 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Выздоровели 234 человека. 48 скончались. Общее число заболевших COVID-19 в стране за всё время - 42 тысячи 853 человека. Инфекция обнаружена у жителей всех 85 регионов. Выздоровели 3 тысячи 291 человек. Под постоянным медицинским контролем находятся 132 тысячи россиян. Только за последние сутки специалисты провели около 118 тысяч тестов на коронавирус. А за весь период - почти два миллиона исследований.

Как стало известно в ночь с воскресенья на понедельник, в Москве скончались ещё 28 пациентов с диагнозом "коронавирус", общее число погибших выросло до 204.

Информация по коронавирусу актуальна на 08:00 20 апреля 2020 года.

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