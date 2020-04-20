ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коронавирус в России: актуальная информация на утро 20 апреля

08:12
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

В стране выявлено 6060 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в России выявлено 6060 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Выздоровели 234 человека. 48 скончались. Общее число заболевших COVID-19 в стране за всё время - 42 тысячи 853 человека. Инфекция обнаружена у жителей всех 85 регионов. Выздоровели 3 тысячи 291 человек. Под постоянным медицинским контролем находятся 132 тысячи россиян. Только за последние сутки специалисты провели около 118 тысяч тестов на коронавирус. А за весь период - почти два миллиона исследований.

Как стало известно в ночь с воскресенья на понедельник, в Москве скончались ещё 28 пациентов с диагнозом "коронавирус", общее число погибших выросло до 204.

Информация по коронавирусу актуальна на 08:00 20 апреля 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирус в Москве
Коронавирус в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.