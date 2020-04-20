Террористы оставили жителей Сирии без воды

Власти страны выделили деньги на восстановление системы водоснабжения Алеппо

В Сирии в населённые пункты, освобождённые от боевиков, возвращаются мирные жители. Во время войны террористы уничтожили систему водоочистки Алеппо. Она была самой современной в регионе. Сейчас местные власти разработали программу, которая позволит восстановить водоснабжение всех районов города.

Вереница водовозов выстраивается в очередь. На заправку - всего несколько минут. Процесс непрерывный, словно конвейер. Цистерны отправятся в разные уголки провинции. Туда, где ещё нет водоснабжения.

Лагеря беженцев Хандарат, Найраб, Африн и еще десятки населенных пунктов, расположенных в радиусе от восьми до пятидесяти километров от Алеппо. У кого-то из водителей получается один-два рейса в день. Другие делают с десяток. Воду в населенных пунктах раздают бесплатно. В Сирии стоит жара под 30 градусов. Вода нужна и для приготовления пищи, и для бытовых нужд. Работу водителей оплачивает сирийский "Красный полумесяц". Следующий этап - обновить автопарк.

Водовозы решают лишь часть проблем. До сих пор есть проблемы с поставками воды и там, где уже отремонтированы водопроводы.

"До войны в Алеппо подавалось 700 тысяч тонн воды ежедневно. Этого хватало на все нужды города. Сейчас, к сожалению, мы подаём лишь 550 тысяч тонн. Есть перебои с водой в некоторых районах. Иногда случаются и отключения по графику", - рассказал директор компании по водоснабжению Алеппо Юсеф Кардие.

Совсем недавно эту водонасосную станцию контролировали боевики. Они перекрывали подачу воды в жилые кварталы и шантажировали население - заставляли платить. После освобождения этого района выяснилось, что 60% оборудования или уничтожено, или украдено. Запасов своей воды в Алеппо нет. До войны она попадала в город из водохранилища. 12 километров ее качали при помощи насосов, еще 95 вода текла просто по течению. Однако и эту систему успели разрушить боевики. Правительство Сирии выделило 1 миллиард 700 миллионов фунтов на водоснабжение провинции, чтобы Алеппо был обеспечен водой на сто процентов.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"