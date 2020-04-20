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В Канаде ликвидировали стрелка, убившего 16 человек

08:27
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Погоня за мужчиной в полицейской форме велась 12 часов

16 человек стали жертвами бойни, которую устроил вооружённый преступник в канадской провинции Новая Шотландия.

Мужчина, переодетый полицейским, сначала открыл стрельбу по людям в городке Портапик, там были убиты 10 человек. После чего он сбежал на патрульном автомобиле. Через какое-то время пришли сообщения о новых погибших. Была застрелена сотрудница Канадской королевской полиции.

Мотивы преступления неизвестны, но пока власти исключают версию теракта, передает "ТВ Центр". С некоторыми жертвами, по данным СМИ, нападавший был знаком. В полиции сообщили, что прежде чем преступник был нейтрализован - погоня за ним .

"Ситуация развивалась очень хаотично. Когда мы приехали на место, там горели несколько домов, их подожгли. Мы оцепили территорию, обнаружили пострадавших, но подозреваемого среди них не было. Поиски велись всю ночь и закончились сегодня утром. Я могу подтвердить, что преступник мертв", - сообщил шеф жандармерии Новой Шотландии Крис Ледер.

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