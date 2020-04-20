Для борьбы с лесными пожарами в Забайкалье привлекли десант

В регионе по-прежнему сохраняется режим ЧС

Природные пожары отступили. За последние сутки на территории России огонь потушен почти на 42 тысячах гектаров, передает "ТВ Центр".

Наиболее сложная обстановка остаётся в Забайкалье. Накануне там горели около 20 тысяч гектаров леса. Сейчас специалистам удалось сократить площадь пожаров более чем на треть. Однако в регионе по-прежнему сохраняется режим ЧС.

Для борьбы с огнём в крае усилена группировка спасателей, привлечены парашютисты-десантники авиалесоохраны. Особый противопожарный режим действует в 45 регионах страны. К тушению привлечены более двух тысяч человек и сотни единиц техники. С воздуха мониторинг обстановки ведёт авиация.

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