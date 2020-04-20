В Горле Белого моря обнаружили затонувшую флотилию

Корабли представляют огромный интерес для науки

Тайны морских глубин. 11 затонувших кораблей обнаружили российские исследователи на дне Белого моря. Это, как говорят специалисты, большая редкость. Найденные суда представляют огромный интерес для науки и могут рассказать о событиях начала прошлого века. Уже установлено, что корабли принадлежали разным странам. В их числе есть даже зверобойная шхуна.

Невзрачные на первый взгляд фотографии - ценнейший материал для исследования. На трехмерной картинке - лежащее на боку судно длиной 98 метров. Чтобы его идентифицировать, подводным археологам пришлось не только сверяться с картами затонувших кораблей, но и учитывать подводные течения и воздействие ледовых полей.

Сопоставив все факты, ученые пришли к выводу - это американский грузовой пароход "Каролина", который погиб в Горле Белого моря в 1916 году. Во время шторма судно налетело на скалу мыса Городецкий.

"Он представляет довольно большой интерес. Во-первых, это самый старинный из кораблей, погибших в годы Первой мировой войны, постройки 1896 года. Во-вторых, он шел с грузом военного имущества: автомобили, снаряжение, обмундирование", - рассказал научный руководитель экспедиций ЦПИ РГО Андрей Лукошков.

Древнейший торговый путь - Горло Белого моря - всегда считалось опасным местом. В XVIII веке здесь затонули сотни судов. Их раздавливало льдами, они становились жертвами штормов.

В начале XX века на дне пролива оказалось уже около двух тысяч погибших кораблей. В годы Первой мировой войны немцы выставили здесь минные заграждения.

Среди них 114-метровый английский пароход "Африкан Монарх". В последний рейс он отправился в июне 1915 из английского Кардифа в Архангельск с грузом угля на борту. Но подорвался на мине. За столетие огромное судно обросло ракушками и стало домом для разнообразной фауны северных морей.

На том же минном заграждении погибли и 100-метровый угольщик британского адмиралтейства "Кап Антиб" и норвежский пароход "Лисакер". Лежит на дне и английский пароход "Друмлойст" с грузом леса. Его везли из Архангельска во Францию в 1915 году. Но до пункта назначения корабль так и не дошел.

"Он подорвался на северной линии. Его бросил экипаж, он стал дрейфовать, подорвался еще на 2 минах по очереди, у Данилова и потом южнее еще Вешняка. И утонул в конце концов у острова Сосновец, где мы его и нашли", - сказал Лукошков.

Пока ученые смогли обследовать только 400 квадратных метров пролива. Впереди - еще много открытий.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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