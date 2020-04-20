ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России упали продажи водки

08:34
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Но пить меньше не стали

Самоизоляция снизила уровень продаж алкогольных напитков в России.

Так, в период с 30 марта по 5 апреля спрос на водку сократился на 41%, продажи пива упали на 26 %, а продажи и других алкогольных напитков - на 24–58 %, пишет газета "Известия".

Эксперты полагают, что падение спроса связано с тем, что россияне закупились впрок, особенно импортным алкоголем, а сейчас перешли в режим экономии. У многих упал доход, поэтому в первую очередь деньги будут идти на товары первой необходимости.

В период ажиотажного спроса потребители делали запасы, в том числе и алкоголя <…> Эта динамика изменится: покупатели переходят в режим жесткой экономии, не всем удалось сохранить работу и стабильный доход, что будет отражаться на покупках алкоголя", - объяснил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

На алкогольный ажиотаж также могло повлиять закрытие кафе и ресторанов – россияне начали пить дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина пьет водку
Мужчина пьет водку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.