В России упали продажи водки

Но пить меньше не стали

Самоизоляция снизила уровень продаж алкогольных напитков в России.

Так, в период с 30 марта по 5 апреля спрос на водку сократился на 41%, продажи пива упали на 26 %, а продажи и других алкогольных напитков - на 24–58 %, пишет газета "Известия".

Эксперты полагают, что падение спроса связано с тем, что россияне закупились впрок, особенно импортным алкоголем, а сейчас перешли в режим экономии. У многих упал доход, поэтому в первую очередь деньги будут идти на товары первой необходимости.

В период ажиотажного спроса потребители делали запасы, в том числе и алкоголя <…> Эта динамика изменится: покупатели переходят в режим жесткой экономии, не всем удалось сохранить работу и стабильный доход, что будет отражаться на покупках алкоголя", - объяснил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

На алкогольный ажиотаж также могло повлиять закрытие кафе и ресторанов – россияне начали пить дома.

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