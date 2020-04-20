Коронавирус в США: 40 тысяч умерших и протесты против карантина

Число инфицированных в мире превысило 2,4 млн человек

Число инфицированных в мире уже достигло отметки 2 миллиона 400 тысяч. Умерли 165 тысяч человек, выздоровели 616 тысяч. И почти треть заболевших приходится на США. Каждый день там умирают тысячи жителей, а заражённые прибавляются десятками тысяч. И, несмотря на это, американская администрация нацелена на ослабление ограничительных мер.

"Человечность прежде всего" — под таким лозунгом недовольные принимаемыми в США против коронавируса мерами вышли к отелю Дональда Трампа. Для большей убедительности - муляжи трупных мешков, хотя статистика ещё красноречивее. Из четырёх миллионов сдавших тесты — более 700 тысяч, то есть каждый шестой, оказались инфицированы. Впрочем, опасения по поводу роста числа заболевших в Америке разделяют далеко не все.

Всё больше жителей страны выходят на улицы с требованием снять карантин. В штате Флорида уже открыли пляжи. А президент Трамп представил план по постепенному ослаблению ограничений. И пригрозил последствиями Китаю, в случае, если американское расследование подтвердит, что вспышка вируса была преднамеренной.

Общее число заражённых коронавирусом в мире превысило два миллиона 400 тысяч человек. Умерших более 160 тысяч. В Европе печальное "лидерство" по количеству заболевших удерживают Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. В столице Пятой республике заболевших начали размещать в отелях - мест в больницах, признался мэр города, уже не хватает. Кроме того, специалисты обнаружили следы коронавируса в трубопроводах с технической водой - той самой, которую используют для очистки улиц. А потому людей настоятельно просят не пренебрегать элементарной гиеной и держать дистанцию.

В Германии позитивная динамика: выздоравливающих становится всё больше. Со следующей недели в трёх из 16 земель планируют снять ряд ограничений. А вот испанский премьер Педро Санчес, напротив, предложил парламенту продлить карантин как минимум до 9 мая. А все спортивные мероприятия в стране проводить строго без зрителей. Каждый день ровно в полдень в Мадриде проходит минута молчания по жертвам эпидемии.

Британская Палата общин во вторник впервые в истории попытается провести заседание виртуально. Даже королева Елизавета II попросила не проводить салют в ее день рождения 21 апреля. Но есть и те, кто не желает отказываться от привычного образа жизни даже в условиях карантина. Итальянские теннисистки сыграли партию, находясь на соседних крышах. А мировые знаменитости, среди них: Дженнифер Лопес, Селин Дион и даже Мишель Обама, устроили восьмичасовой онлайн-концерт. Чтобы сказать "спасибо" тем, от кого зависит наше здоровье и жизни.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"