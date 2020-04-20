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Инфекционист назвал две странные особенности коронавируса

08:32
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

С этим человечество еще не сталкивалось

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации Владимир Никифоров заявил, что коронавирус стал новым вызовом для человечества.
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"Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное - все страшно", - сказал Никифоров в эфире "России 1". 

По словам специалиста, COVID-19 нарушает каноны классической эпидемиологии. Это, например, выражается в том, что зачастую самочувствие пациента отличается от картины заболевания, которую наблюдают врачи. 

"Пациент [судя по анализам] должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо", - отметил Владимир Никифоров. При этом состояние инфицированного может ухудшаться молниеносно. Как выразился инфекционист, во многих случаях происходит "катастрофический обвал".  

Вторая странность коронавируса заключается в том, что врачи не всегда могут увидеть воспаление легких на рентгеновских снимках больного. 

Ранее академик РАН Сергей Недоспасов допустил, что в мире может начаться вторая волна заражения COVID-19. Это произойдет в том случае, если не будет создана вакцина. 

По последним данным, свыше 2,4 миллиона человек по всему миру заболели COVID-19, более 165 тысяч человек скончались.

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