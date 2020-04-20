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"Отдохнуть после самоизоляции": россияне высказались о переносе майских праздников

09:00
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Некоторые на полном серьезе хотят присоединить их к новогодним

Треть россиян (34%) поддержали перенос майских праздников на более выгодное время, чтобы "отдохнуть от самоизоляции". Такие данные следуют из результатов опроса Mail.ru.
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Еще 30% считают, что предстоящие майские выходные стоит вообще отменить в этом году, а 27% вообще не понимают, зачем праздники куда-то переносить.

Если перенос праздников станет реальностью, что каждый пятый (19%) проголосовал за июнь, 14% - за июль, 14% - за август, 13% - за сентябрь. 8% предложили присоединить майские праздники к январским каникулам 2021 года, передает РИА Новости.

Если майские останутся на месте, то большинство россиян (64%) планируют остаться дома, 15% намерены рискнуть куда-нибудь съездить: на дачу, на природу, шашлыки или в другой город.

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайне необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. Для передвижения по городу с 15 апреля ввели обязательную пропускную систему.

Видео: как в России следят за соблюдением режима самоизоляции

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