В российских регионах вводят новые ограничения для борьбы с COVID-19

Вслед за Москвой пропускной режим вводит Ростов-на Дону

Российские регионы вводят новые ограничительные меры в зависимости от ситуации. В Ростове-на-Дону начинают оформлять пропуска для въезда и передвижения по городу тем, кому необходимо добраться до работы. Они начнут действовать с 23 апреля. В Татарстане жители в обязательном порядке теперь должны носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах. В Архангельской области все, кто прибывает из других регионов, обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию. А в Москве уже через два дня начнут штрафовать тех, кто передвигается по столице на автомобиле без цифрового пропуска. Фиксировать нарушения будут с помощью дорожных камер.

Москвичи которую неделю демонстрируют редкую дисциплинированность. Индекс самоизоляции в воскресенье подобрался к рекордным значениям - 4.2 из 5. Это означает - на улице почти никого. Редкие прохожие спешат в ближайший магазин или по неотложным делам и обратно домой.

Рассчитывая на сознательность горожан, столичные власти необходимые при эпидемии ограничения вводят постепенно и стараются избегать самых жестких мер, как в китайском Ухане.

Всего в Москве COVID-19 диагностирован у 24324 человек. 3570 новых случаев за сутки. 84 выздоровевших за это же время.

Тенденцию прироста заболевших медики связывают с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и повышением качества диагностики. Вся медицинская система города наращивает ресурсы.

"На этой неделе развернули около 4 тысяч коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тысяч. Московская скорая имеет возможность работать более равномерно, развозя пациентов в московские больницы с учетом тяжести их состояния, ресурсов, которыми располагают наши клиники", - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В воскресенье Сергей Собянин подписал постановление о стимулирующих выплатах для доноров крови с антителами на COVID-19. Ими могут стать люди, которые уже переболели и выработали иммунитет к заболеванию. На сегодняшний день переливание их плазмы - один из самых эффективных методов лечения инфекции. За каждые 150 миллилитров вознаграждение составит 1250 рублей. За один раз можно сдать 600 миллилитров и получить пять тысяч.

По последним данным, до 60% выросло количество пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. Именно поэтому так важно соблюдать режим самоизоляции, о котором говорят медики и власти. С 15 апреля для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Со среды для контроля за соблюдением передвижений задействуют камеры. С этого же дня зайти в метро или автобус можно будет только по картам "Стрелка", "Тройка", месячным проездным и социальным картам, на номера которых получен цифровой код. Причем, понадобится он и обладателям служебных удостоверений, например, военным или журналистам.

Те, кому выходить из дома нельзя ни в коем случае, например, люди с хроническими заболеваниями или в возрасте 65+, за всей необходимой помощью могут обратиться в социальные службы или к волонтерам: принесут продукты и лекарства. В столице и Подмосковье нашлись даже такие добровольцы, которые подумали о подвальных кошках. Над беспризорными хвостатыми часто берут шефство пенсионеры. Но сейчас им выходить из дома крайне нежелательно. И чтобы кошки не умерли от голода, а вместо них в подвалах домов не появились крысы, около 600 волонтеров фонда защиты городских животных разделили столицу и область на районы, чтобы самим не нарушать самоизоляцию, и ежедневно развозят корм.

Вслед за Москвой пропускной режим и новые ограничения вводят и российские регионы. Например, в Ростове-на Дону с 23 апреля въезжать в город и передвигаться по нему можно будет только при наличии заранее оформленного разрешения.

В Кузбассе остановлена работа парикмахерских и предприятий бытовых услуг, все учреждения области с круглосуточным пребыванием детей и взрослых переведены на 14-дневный режим работы.

В Кремле готовятся рассматривать дальнейшие шаги - так, чтобы в приоритете было здоровье граждан, но экономика смогла выдержать все ограничения.

"Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверно, в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На данный момент в стране 42853 выявленных случая COVID-19. Однако медики в своих оценках ситуации ориентируются не столько на статистику по зараженным, сколько на смертность, которая оценивается в перерасчете на численность населения. Россия по числу летальных исходов в результате коронавирусной инфекции находится на 26 месте в мире, где-то между Алжиром и Польшей. В Германии, которая признана самым передовым государством Европы в борьбе с COVID-19, 55 смертей на каждый миллион жителей. В нашей стране этот показатель - 2,4.

Лилия Акиньшина, Виктор Прокушев, Елена Сахно, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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