Госдума научит дачников уважать друг друга

Правовые споры отрегулируют

В Госдуме решили на правовом уровне отрегулировать споры россиян с соседями по даче. Поправки в Гражданский кодекс уже подготовлены.

Как сообщил глава комитета Госдумы по строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения уравняют в правах соседей и обяжут их уважать друг друга. Если изменения вступят в силу, собственник земельного участка сможет требовать сноса здания на другом участке, если оно изменилось приток света на его территорию".

Кроме того, в законопроекте прописаны правила обустройства колодцев и очистных сооружений, и даже вопрос сбора упавших к соседям плодов. Об этом сообщает Газета.ру.

"Уважение должно быть обоюдным. Когда исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений. Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других", - заявил Крашенинников "Российской газете".

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