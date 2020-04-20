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Хруст в легких и вода в носу: переболевшие коронавирусом рассказали о симптомах

09:56
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Почти все указывают на пропажу обоняния

Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о том, как у них протекала болезнь. Некоторые признались, что изначально не относились серьезно к опасности COVID-19.

36-летняя Анна рассказала газете "Известия", что сначала у нее поднялась температура, а затем в течение 10 дней пропало обоняние. При этом проблем с дыханием, кашлем и уровнем кислорода у девушки не было.

"Температура держалась четыре дня, причем последние два дня была 37. Было ощущение, как будто вдохнула носом воды и она стоит в переносице", — отметила она.

У 34-летней Евгении из Звенигорода болезнь протекала тяжелее. В больницу она попала с двусторонней пневмонией и температурой под 40. Девушка рассказывает, что было больно дышать, а кашель бил такой, что казалось, будто "выпадут легкие". При этом боли в горло и насморка не было, но ломота и расстройство желудка были.

"Сперва начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок. Даже держать глаза открытыми сложно, настолько сильная слабость. Все силы уходили на то, чтобы пить много воды. Когда ты лежишь ночью, не в состоянии уснуть от температуры и боли, слушаешь, как при каждом вдохе твои легкие хрустят, как будто кто-то мнет бумагу или пакет, каждый раз, когда приступ кашля душит тебя и слезы льются из глаз, я думала, что я не вернусь домой", — призналась Евгения.

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