Более 2 млн тестов на COVID-19 провели в России

Под наблюдением остаются 135 тысяч человек

За последние сутки в России было проведено 103 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, на сегодняшний день проведено более двух миллионов исследований. Под наблюдением остаются 135 тысяч человек, пишет "Газета.ru".

По данным на утро 20 апреля, в России зафиксировано 42 853 случая заболевания. Выздоровели от коронавируса 3 291, умер – 361 человек.

За последние сутки наша страна поднялась на 10 место в рейтинге стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 (по данным университета Джона Хопкинса, США).

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