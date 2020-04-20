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Более 2 млн тестов на COVID-19 провели в России

09:39
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Под наблюдением остаются 135 тысяч человек

За последние сутки в России было проведено 103 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
Коронавирус в России: актуальная информация на утро 20 апреля

Таким образом, на сегодняшний день проведено более двух миллионов исследований. Под наблюдением остаются 135 тысяч человек, пишет "Газета.ru". 

По данным на утро 20 апреля, в России зафиксировано 42 853 случая заболевания. Выздоровели от коронавируса 3 291, умер – 361 человек.

За последние сутки наша страна поднялась на 10 место в рейтинге стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 (по данным университета Джона Хопкинса, США).

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