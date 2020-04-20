ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные передали продукты ветеранам ВОВ

10:23
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

В общей сложности они помогли уже более 25 ветеранам в пяти регионах страны

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа вместе с волонтёрами передали продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Адресную помощь оказали фронтовикам, находящимся на самоизоляции в подмосковном посёлке Калининец. Кроме того, танкисты провели обработку дезинфицирующими средствами подъездов и прилегающей территории. В общей сложности военнослужащие помогли уже более 25 ветеранам в пяти регионах страны. Однако продукты они привозят не только участникам войны, но и тем, кто не может самостоятельно отправиться в магазин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военные передают продукты ветеранам ВОВ
Военные передают продукты ветеранам ВОВ
Дезинфекция
Дезинфекция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.