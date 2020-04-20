Российские военные передали продукты ветеранам ВОВ

В общей сложности они помогли уже более 25 ветеранам в пяти регионах страны

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа вместе с волонтёрами передали продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Адресную помощь оказали фронтовикам, находящимся на самоизоляции в подмосковном посёлке Калининец. Кроме того, танкисты провели обработку дезинфицирующими средствами подъездов и прилегающей территории. В общей сложности военнослужащие помогли уже более 25 ветеранам в пяти регионах страны. Однако продукты они привозят не только участникам войны, но и тем, кто не может самостоятельно отправиться в магазин.

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