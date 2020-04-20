В Приамурье вернулась настоящая зима (видео)

За сутки на севере региона выпало две трети месячной нормы осадков

После 20-градусного тепла в Приамурье пришёл холодный циклон с дождём, ветром и мокрым снегом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За сутки на севере региона выпало две трети месячной нормы осадков. Снежный покров, который полностью растаял, теперь появился снова. Жители Благовещенска в соцсетях делятся кадрами возвращения зимы. Синоптики предупреждают о возможном налипании мокрого снега на провода. На дорогах - гололедица.

Самолёты, летевшие из Москвы и Новосибирска в Благовещенск, ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Причина - ухудшение погодных условий. В то же время, циклон улучшил противопожарную обстановку. Сегодня в области не зафиксировано ни одного природного очага возгорания.

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