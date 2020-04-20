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Как Собянин помогает москвичам на самоизоляции

09:33
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Особое внимание уделяется людям старшего поколения

Сотрудники "Московского долголетия", которые ранее занимались организацией досуга участников проекта, во время пандемии COVID-19 помогают пожилым москвичам, соблюдающим режим самоизоляции.

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"Эпидемия внесла коррективы в привычную жизнь всех москвичей. Сейчас мы становимся свидетелями того, как в сложных условиях возникает совершенно новая система взаимопомощи и добрососедства. Представители старшего поколения должны сидеть дома, и многие из них нуждаются в помощи больше, чем в обычные будни. В задачи тысячи социальных помощников, которые раньше организовывали их досуг в рамках проекта "Московское долголетие", входит не только обеспечить доставку необходимых продуктов питания и лекарств, но и поддержать москвичей психологически, учитывая все меры предосторожности", - сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Как объяснили в департаменте, специалисты проекта, как и более чем девять тысяч соцработников, помогают в покупке и доставке продуктов, товаров первой необходимости, лекарств. Кроме того, они выгуливают домашних животных и покупают для них корм.

Сами специалисты подходят к своей работе творчески. Они готовят для людей старшего поколения подарки, ищут для них интересные материалы о том, чем заняться дома в период самоизоляции. Особое внимание уделено одиноким пенсионерам – социальные помощники стараются окружить их максимальными вниманием и заботой.

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