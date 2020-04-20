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Поддержку Собянина получат 11 тысяч столичных предприятий

09:41
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Ее окажут автоматически, без сбора документов

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел налоговые послабления для ряда столичных предприятий.

11,3 тысячи организаций получат отсрочку по уплате имущественных налогов - срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество за первый квартал продлили до конца года, сообщается на официальном сайте Собянина.

Третий антикризисный пакет мер поддержки бизнеса, утвержденный мэром, расширил перечень отраслей, которые могут рассчитывать на городскую поддержку. Список пополнили кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, организации сферы дополнительного образования.

Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 миллиарда рублей. Это даст возможность предпринимателям направить ресурсы на адаптацию бизнеса в сложившихся условиях, а также на выплату заработной платы своим сотрудникам.

Отсрочка предоставляется автоматически, для нее ну нужно подавать заявление и собирать документы.

"Если код основного вида деятельности организации, указанный в ЕГРЮЛ, соответствует одному из ОКВЭД, утвержденных Правительством Москвы в перечне для получения отсрочки, то такая организация уже имеет право внести налоговый платеж до конца года", - объяснил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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