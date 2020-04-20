В России стали чаще красть деньги с банковских карт

Преступники действуют незаметно

В МВД сообщили о росте числа хищений денег с банковских карт. Преступники заражают смартфоны и компьютеры своих жертв вредоносными программами, после чего крадут их средства с банковского счета. С каждым годом таких преступлений становится все больше.

"Задача троянской программы - обеспечить злоумышленнику доступ к устройству жертвы и возможность управления им. Все это происходит незаметно", - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Есть явный признак, указывающий на наличие вредоносной программы на смартфоне: зараженное устройство самовольно отправляет СМС и ММС-сообщения на другие телефоны. "При открытии адресатом такого сообщения происходит дальнейшее заражение телефонов вирусом", - объяснили в МВД.

Специалисты советуют жертвам мошенников принудительно отключить телефон и обратиться в свой банк, чтобы заблокировать операции с расчетным счетом. Затем необходимо написать заявление об отзыве платежа и возврате средств. После этого следует обратиться в полицию.

Эксперты рекомендуют не отвечать на СМС с неизвестных номеров и не переходить по сомнительным ссылкам.

Нужно также помнить о существовании зеркальных сайтов банков. Их создают мошенники для обмана граждан. Такие сайты почти ничем не отличаются от официальных сайтов финорганизаций. Обычно на фальшивой странице банка появляется надпись о техническом обслуживании сайта. Эту надпись можно увидеть после ввода логина и пароля. Кроме того, при входе на фейковый сайт клиент не получает СМС о доступе в личный кабинет.

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