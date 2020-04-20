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Наталья Ветлицкая раскрыла способ мгновенно исцелиться от коронавируса

10:17
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Секретом чудесного выздоровления певица поделилась с подписчиками в соцсети

Российская певица Наталья Ветлицкая, в настоящее время проживающая в Испании, рассказала, как ей удалось победить коронавирусную инфекцию.

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В своей свежей публикации в инстаграме 55-летняя артистка показала вид из окна, а также ответила на вопросы подписчиков.

"Страх сильнее любого вируса, может убить и здорового. Я мгновенно начала выздоравливать от коронавируса, когда избавилась от страха и перестала поддаваться всеобщей панике", - заявила она в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Исполнительница хита "Посмотри в глаза" также утверждает, что статистика по коронавирусу в Испании сфальсифицирована. "Это фальсификация в интересах тех, кто все еще никак не может оставить надежду полностью нас подчинить", — поделилась мнением звезда.

26 марта Ветлицкая пожаловалась на кашель, боль в мышцах, высокую температуру и затруднённое дыхание.

Сейчас певица находится в самоизоляции в своем доме в Испании.

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