Наталья Ветлицкая раскрыла способ мгновенно исцелиться от коронавируса

Секретом чудесного выздоровления певица поделилась с подписчиками в соцсети

Российская певица Наталья Ветлицкая, в настоящее время проживающая в Испании, рассказала, как ей удалось победить коронавирусную инфекцию.

В своей свежей публикации в инстаграме 55-летняя артистка показала вид из окна, а также ответила на вопросы подписчиков.

"Страх сильнее любого вируса, может убить и здорового. Я мгновенно начала выздоравливать от коронавируса, когда избавилась от страха и перестала поддаваться всеобщей панике", - заявила она в комментариях.

Исполнительница хита "Посмотри в глаза" также утверждает, что статистика по коронавирусу в Испании сфальсифицирована. "Это фальсификация в интересах тех, кто все еще никак не может оставить надежду полностью нас подчинить", — поделилась мнением звезда.

26 марта Ветлицкая пожаловалась на кашель, боль в мышцах, высокую температуру и затруднённое дыхание.

Сейчас певица находится в самоизоляции в своем доме в Испании.

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