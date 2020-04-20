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Женщина оказалась в самоизоляции с мужем, семьей бывшего и 6 детьми

11:04
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Карантин дал ей нечто большее

Жительница американского штата Теннесси проводит самоизоляцию с мужем, бывшим мужем, его новой подругой и шестью детьми.

Несмотря на такой взрывоопасный коктейль, им удается отлично ладить и относиться друг к другу с пониманием. "Карантин научил нас тому, что нужно больше ценить друг друга", - рассказала 32-летняя Кэти Блэкмер изданию The Mirror.

История большой семьи началась в 2002 году, когда Кэти вышла замуж за друга детства Стивена Шепарда. За 12 лет брака у них родились трое детей. Сейчас Грейслин - 13 лет, Кейлин - 12 лет и Колстону - 7 лет.

В 2015 году Шепарды развелись. Кэти начала встречаться с Беном, другом экс-супруга. А Стивен – со школьной подругой Кэти - Брендли. Несмотря на то, что они быстро нашли новых партнеров, они тяжело переживали развод и долгое время не общались. 

В мае 2017 года Стивен и его брат Майк попали в автокатастрофу: Майк скончался спустя две недели, а Стивен получил серьезные травмы, ему требовался круглосуточный уход. Тогда Кэти предложила бывшему, его новой пассии и ее двум детям от предыдущего брака, 11-летней Кейли и 9-летнему Джексону,  переехать в ее дом, чтобы проще было ухаживать за Стивеном.

Сейчас семья делит между собой домашние обязанности. Взрослые по очереди возят детей на дополнительные занятия. К слову, в доме живет еще 21-летний ребенок Бена от прошлых отношений. 

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