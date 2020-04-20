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За сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса

10:38
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Скончались 44 пациента

В России за последние сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в  федеральном оперативном штабе. Там отметили, что почти половина случаев была выявлена активно, а зараженные не имели признаков болезни.

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Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 2026. В Московской области коронавирус обнаружен у  578 человек, в Нижегородской области — 113.

Кроме того, за сутки 44 пациента с коронавирусом скончались.  В штабе отметили, что 28 человек умерли в Москве, четверо — в Башкирии, трое — в Краснодарском крае, по два человека в Красноярском крае и Калужской области, по одному — в Нижегородской, Архангельской и Ивановской областях, в Чувашии и Хабаровском крае.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране подтвержден 47121 случай заражения. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 3446 человек. Скончались уже 405 заболевших.

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