За сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса

Скончались 44 пациента

В России за последние сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Там отметили, что почти половина случаев была выявлена активно, а зараженные не имели признаков болезни.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 2026. В Московской области коронавирус обнаружен у 578 человек, в Нижегородской области — 113.

Кроме того, за сутки 44 пациента с коронавирусом скончались. В штабе отметили, что 28 человек умерли в Москве, четверо — в Башкирии, трое — в Краснодарском крае, по два человека в Красноярском крае и Калужской области, по одному — в Нижегородской, Архангельской и Ивановской областях, в Чувашии и Хабаровском крае.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране подтвержден 47121 случай заражения. Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 3446 человек. Скончались уже 405 заболевших.

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