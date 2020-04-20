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В Москве за сутки вылечились 75 пациентов с коронавирусом

10:27
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Всего выздоровевших в столице - 1838

В Москве за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 75 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 тысячи 838", - сказала вице-мэр.

После лечения врачи проводят пациентам специальные исследования, чтобы подтвердить у них отсутствие заболевания, пишет АГН "Москва".

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Переливание донорской плазмы крови с антителами на новую инфекцию считается одним из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

Ранее в оперштабе сообщили, что в Москве скончались ещё 28 пациентов с диагнозом "коронавирус". Общее число погибших выросло до 204.

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