В Москве за сутки вылечились 75 пациентов с коронавирусом

Всего выздоровевших в столице - 1838

В Москве за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 75 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 тысячи 838", - сказала вице-мэр.

После лечения врачи проводят пациентам специальные исследования, чтобы подтвердить у них отсутствие заболевания, пишет АГН "Москва".

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Переливание донорской плазмы крови с антителами на новую инфекцию считается одним из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

Ранее в оперштабе сообщили, что в Москве скончались ещё 28 пациентов с диагнозом "коронавирус". Общее число погибших выросло до 204.

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