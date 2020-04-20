Филатовская больница скорректировала работу в условиях пандемии

Профиль медучреждения решили не менять

Круглосуточно на страже жизни и здоровья маленьких пациентов. Знаменитая детская больница имени Филатова скорректировала режим работы в условиях эпидемии. Она продолжает оказывать помощь тем, кто так остро в ней нуждается. Профиль в связи с пандемией решили не менять, ведь для многих ее пациентов помощь врачей остается единственным шансом на выздоровление.

Между колонн больницы припаркованы коляски. Маленьких пациентов несут на руках и ведут за руку - легендарная Филатовская, одна из лучших детских клиник страны, продолжает работать в условиях пандемии.

"Мы ограничили число детей в палатах, число детей на этажах, максимально географически разделили отделения, исключили пересечение потоков. То, что важно с точки зрения эпидемиологии, все это сделано", - сообщила главный врач ГКБ имени Филатова Антонина Чубарова.

Здесь продолжают помогать детям в ситуациях, когда ждать нельзя. Раньше сюда с самыми сложными диагнозами приезжали со всей страны, теперь пациентов из регионов почти нет - за исключением эксклюзивных случаев, когда помочь могут только врачи Филатовской. Для своих пациентов больница не закроется и не будет менять профиль на инфекционный. Хотя такая специфика знакома - врачи часто имеют дело с теми же симптомами, что и в коронавирусных стационарах. Соответственно задействуют одну и ту же аппаратуру.

"Маленькие дети имеют такую же клинику, как больные с тяжелым течением COVID-19. Многие из них рождаются, в частности, недоношенные, с тем самым "матовым стеклом", у них потом развивается тяжелый фиброз легких - то есть для неонатальных реаниматологов - это рутинные ситуации, мы работаем с ними много и давно", - сказала Чубарова.

Мальчику всего неделя - крошечная грудная клетка поднимается и опускается, но за его легкие и сердце работают аппараты.

"Темная кровь течет от ребенка, насыщается кислородом в оксигенаторе и возвращается светлая, уже насыщенная кислородом. К дыхательным путям у нас доступ через инкубационную трубку, которая стоит в трахее", - заявил врач-реаниматолог детской ГКБ имени Филатова Серафим Овчинников.

Даже самый горький плач звучит как колокольчик. Врачи борются за тех, кто появился на свет раньше срока и с патологиями. Это крупнейшее в России отделение реанимации новорожденных и недоношенных детей.

"Девочка, ей сейчас неделя жизни, она родилась раньше срока - на 25-й неделе, то есть на три месяца раньше, чем это обычно происходит. К нам она попала с той проблемой, что не произошла перестройка кровообращения и сосуды, которые помогали ей внутриутробно жить, сейчас ей мешают. Много крови сбрасывается в легкие, ребенку тяжело дышать", - сказала заведующая отделением реанимации новорожденных детской ГКБ имени Филатова Мария Траубе.

Сейчас сердце этой крохи, в которой нет и килограмма, начинает работать по-новому. Девочке без разреза груди провели операцию, после которой она быстрее и легче научится дышать самостоятельно.

"По сути хирургу нужно пройти между аортой и легочной артерией - между двумя жизненно важными сосудами, размеры которых у такого маленького ребенка - маленькие. И с помощью инструмента, заведенного между этими сосудами, замкнуть перешеек между ними. Техника ювелирнейшая", - объяснила Чубарова.

На стенах реанимации – то, что вдохновляет врачей и дает силы работать. Это, как здесь называют, "выпускники". Дети, которые побывали в руках специалистов и именно отсюда сделали свои крошечные шажочки в жизнь.

Наталья Тарасова, Наталья Епифанова, Владислав Карташов, "ТВ Центр".

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