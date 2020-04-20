Очевидцы рассказали о стрельбе в канадской Новой Шотландии

Вооруженный мужчина в форме полицейского убил 16 человек

16 человек стали жертвами перестрелки, которую устроил вооружённый мужчина в канадской провинции Новая Шотландия. В форме полицейского он успел совершить серию нападений в нескольких населённых пунктах, прежде чем был ликвидирован.

Тихий канадский городок Портапик. Минувшей ночью здесь события развивались, как в криминальном боевике. Мужчина, одетый в полицейскую форму, открыл стрельбу по прохожим.

"Я могу подтвердить, что он появился вечером и, по- видимому, был одет, если не полностью, то частично в полицейскую форму. Более того, он был за рулем макета очень похожего полицейский автомобиль", - сказал представитель местной полиции Крис Лэзер.

Мужчина часто перемещался. Поэтому тела жертв искали по всей провинции, в том числе в одном из жилых домов, где скрывался преступник. Оттуда он направился в город Галифакс. Но полиция успела передать информацию для водителей. Людям местные власти велели закрыть все двери и окна, не выходить из домов. Погоня за подозреваемым велась почти 12 часов. В конце концов, офицеры выследили мужчину у заправочной станции. Очевидцы вспоминают события прошедшей ночи.

- Я услышал выстрелы, выглядываю наружу и вижу парня, бегающего туда-сюда рядом с полицейской машиной. А немного погодя, я увидел огонь.

- Я услышал крик сотрудника полиции. Она говорит: "О Боже, запри двери, он здесь!" Я выглянул в окно и увидел 4-5 полицейских с пистолетами.

Этим сотрудником была Хайди Стивенсон - мать двоих детей, ветеран армии. Во время перестрелки преступник ее ранил. Она скончалась на месте.

"Сегодня разрушительный день для Новой Шотландии. Это непостижимо. Многие семьи переживают потерю любимого человека. В том числе и семья Канадской королевской конной полиции. Мы потеряли констебля Хайди. Она ответила на зов долга и отдала свою жизнь, защищая тех, кому служила", - сказал командир КККП Новой Шотландии Ли Бергман.

Нападавшего удалось ликвидировать. Им оказался 51-летний Гэбриел Уортман. Стоматолог из Дартмута. Мотивы его поступка пока непонятны. Но, как заявили в канадской полиции, случившееся не рассматривается как теракт. Соболезнования родным и близким убитых выразил премьер Канады Джастин Трюдо.

"Я искренне сочувствую всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. И хочу поблагодарить полицию за ее тяжелую работу, а людей - за сотрудничество с властями", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Эту ночную перестрелку в Канаде называют самой массовой за последние 30 лет. Такие преступления здесь совершают очень редко - действуют более жесткие законы о контроле за оружием, чем в Соединенных Штатах. И расследовать дело будут очень тщательно.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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