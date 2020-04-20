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За пранкеров, срывающих дистанционные занятия в школах, взялся СКР

11:10
  • понедельник
  • 20 апреля 2020

Речь идет не только о подростках, но и о взрослых

Следственный комитет будет отслеживать случаи издевательств над учителями и срыва дистанционных занятий.

В ведомстве отметили, что в интернете все чаще стали появляться ролики, на которых пранкеры срывают дистанционные занятия, введенные из-за карантина, и оскорбляют учителей. Причем занимаются этим не только подростки, но и взрослые люди.

"Оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких "горе-авторов" препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей. Еще большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей", - отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Действиям нарушителей будет дана правовая оценка. Авторов видео могут привлечь к ответственности, в том числе уголовной.

Следователи напомнили, что дистанционный формат – единственно возможный в сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Поэтому нужно делать все необходимое, чтобы обеспечить нормальный образовательный процесс школьников.

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