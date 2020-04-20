Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 24

Для этого в больнице переоборудовали два корпуса

В Москве с 20 апреля начала принимать пациентов с коронавирусом Городская клиническая больница №24. Для этого полностью переоборудовали оба корпуса клиники. Их в понедельник осмотрел Сергей Собянин.

Ремонт был сделан в рекордно короткие сроки. Самое современное оборудование установили в палатах и между отделениями. Сделано всё, чтобы оказывать помощь зараженным, в том числе с тяжелым течением заболевания, и при этом не допустить распространения инфекции.

"Хорошая больница, хороший коллектив. Есть реанимация, ИВЛ, все что требуется для борьбы с коронавирусом. На той неделе планировали ввести 9 тысяч больничных коек, но по той динамике тяжелых пациентов, которую видим за последние 10 дней, мы задачу уменьшили. Это позитивная история, говорящая о том, то у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике", - сказал Собянин.

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